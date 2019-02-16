«Енисей» объявил о расторжении контракта с форвардом Бодулом

«Енисей» на официальном сайте объявил о досрочном расторжении контракта с хорватским нападающим Дарко Бодулом по обоюдному согласию сторон. Соглашение 30-летнего игрока с красноярским клубом было рассчитано до лета 2020 года.



Напомним, Бодул стал игроком «Енисея» в июле 2018 года. Ранее хорватский нападающий выступал в составе пермского «Амкара». По окончании сезона-2017/18 пермский клуб не смог пройти лицензирование РФС и прекратил существование.



В нынешнем сезоне Бодул принял участие в 10 матчах за «Енисей» в Российской Премьер-Лиге и отдал одну результативную передачу. В 17 турах красноярская команда набрала 10 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.