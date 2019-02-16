Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Сельта» — «Леванте». 16 февраля. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
14:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Енисей» объявил о расторжении контракта с форвардом Бодулом

«Енисей» объявил о расторжении контракта с форвардом Бодулом
Футбол / РПЛ

«Енисей» на официальном сайте объявил о досрочном расторжении контракта с хорватским нападающим Дарко Бодулом по обоюдному согласию сторон. Соглашение 30-летнего игрока с красноярским клубом было рассчитано до лета 2020 года.

Напомним, Бодул стал игроком «Енисея» в июле 2018 года. Ранее хорватский нападающий выступал в составе пермского «Амкара». По окончании сезона-2017/18 пермский клуб не смог пройти лицензирование РФС и прекратил существование.

В нынешнем сезоне Бодул принял участие в 10 матчах за «Енисей» в Российской Премьер-Лиге и отдал одну результативную передачу. В 17 турах красноярская команда набрала 10 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент