Экс-директор «Наполи»: Аузилио сказал, что реальных предложений по Икарди нет

Бывший спортивный директор «Наполи» и «Удинезе» Пьерпаоло Марино заявил, что директор «Интера» Пьеро Аузилио рассказал ему об отсутствии предложений по трансферу нападающего Мауро Икарди.



«Я был на стадионе „Сан-Миро“, когда „Интер“ проводит матч с „Беневенто“ в Кубке Италии. Тогда у меня появилась возможность пообщаться с Аузилио. Он сказал, что даже намёка на предложение другого клуба по трансферу Икарди нет. То есть нет никаких реальных предложений. Выходит, только его жена говорит, что за Мауро выстраивается вереница из клубов. Такие ситуации разрешаются, когда игрок возвращается в команду со смирением и желанием играть ещё лучше», — приводит слова Марино Football Italia.



Напомним, ранее Икарди был лишён капитанской повязки, которая перешла к голкиперу Самиру Хандановичу. Аргентинец после этого отказался ехать на гостевой матч с «Рапидом» в Лиге Европы. Позднее в СМИ появилась информация, согласно которой клуб не станет штрафовать игрока.