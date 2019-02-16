Бюттнер: в неудачах «Витесса» нет вины Слуцкого, всё зависит от нас

Защитник «Витесса» Александер Бюттнер в преддверии матча 22-го тура чемпионата Нидерландов с «Виллемом II» прокомментировал критику в адрес главного тренера команды Леонида Слуцкого.



«Всё зависит от нас. Мы можем играть гораздо лучше, для этого не нужно оглядываться на тренера. Мы достаточно взрослые и мудрые, чтобы самостоятельно определять ход игры. Так что если и нужно быть более агрессивными, то всё зависит только от нас.



В этом нет вины тренера. Если мы одержим победу, никто не станет говорить о тактике. Думаю, могу взять инициативу в свои руки, но я не должен быть одинок. Может быть, одной победы будет недостаточно. Но, выиграв, мы заставим многих замолчать. Конечно, мы хотим выиграть, продемонстрировав отличный футбол», — приводит слова Бюттнера Omroep Gelderland.

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