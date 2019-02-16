Давид Луис: все в «Челси» верят в Сарри

Защитник «Челси» Давид Луис отметил, что вся команда верит в главного тренера Маурицио Сарри, несмотря на неудачные результаты.



«Мы провели множество встреч, на которых говорили о философии Сарри. Всех спрашивали, есть ли у них недоверие к тому, что делает главный тренер. Никто ничего не сказал, потому что все мы верим в Сарри.



Да, мы проиграли „Манчестер Сити“ — возможно, лучшей команде в английской Премьер-лиге на данный момент. Они были лучше нас от начала и до конца. Мы упустили положительный результат в некоторых матчах, но это часть процесса адаптации к новому. Команды, которые сейчас находятся на вершине таблице, работают с тренерами, которые там более 3 лет. Когда ты уже понял всё, играть в футбол гораздо легче. Я думаю, что мы на правильном пути. Вскоре мы станем фантастической командой», — приводит слова Луиса пресс-служба «Челси».

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