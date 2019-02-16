Де Шильо — о матче с «Атлетико» в Лиге чемпионов: это будет настоящая битва

Защитник «Ювентуса» Маттиа Де Шильо поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».



«Чувствую, что нахожусь в хорошей форме. Мы усердно работаем на тренировках. Думаю, команда подойдёт в наилучшем состоянии к матчу в Лиге чемпионов.



Это будет настоящая битва. „Атлетико“ — одна из самых сложных команд, с которой можно играть. Но если хотим выиграть титул, мы должны обыграть всех. Думаю, „Атлетико“ будет очень агрессивен и возьмёт инициативу в свои руки с первых минут. В ходе игры мы должны будем взять мяч под контроль. При этом необходимо сохранять концентрацию, так как „Атлетико“ очень опасен на контратаках. Сейчас это ничья, которая решится через 180 минут игры», — приводит слова Де Шильо Football Italia.



Матч «Атлетико» — «Ювентус» состоится 20 февраля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Ответная встреча команд пройдёт 12 марта в Турине.

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