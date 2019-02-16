«Спартак» полетел на сбор в Турцию без Жиго, Адриано, Фернандо и Полубояринова

Сегодня, 16 февраля, «Спартак» отправился в Турцию на заключительный сбор команды для подготовки к возобновлению сезона. Главный тренер Олег Кононов привлёк для участия в работе всех футболистов, прошедших предыдущий сбор, за исключением полузащитника Данила Полубояринова, который возвращается в расположение «Спартака-2», сообщается на официальном сайте красно-белых.



Из Москвы летят 24 игрока: Александр Максименко, Артём Ребров, Александр Селихов, Антон Шитов, Айртон, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Николай Рассказов, Денис Глушаков, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев, Софьян Ханни, Зе Луиш, Георгий Мелкадзе и Педро Роша.



Защитник Самуэль Жиго и форвард Луис Адриано присоединятся к команде непосредственно в Турции. Полузащитник Фернандо проходит курс лечения в Риме. Он прибудет в расположение команды в ближайшее время.

«Спартак» назвал соперников по заключительному сбору в Турции