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Неизвестные забросали камнями автомобиль с женой и детьми Икарди

Неизвестные забросали камнями автомобиль с женой и детьми Икарди
Футбол / Италия

Ванда Нара, жена аргентинского нападающего «Интера» Мауро Икарди, подверглась нападению в Милане. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset.

По данным источника, неизвестные забросали камнями автомобиль, в котором находилась Ванда с детьми. Инцидент произошёл рядом со стадионом «Джузеппе Меацца». В результате нападения никто не пострадал.

Напомним, Ванда ведёт переговоры с «Интером» о продлении контракта Икарди, но стороны, по всей видимости, очень далеки от соглашения. В связи с этим появилась информация, что «Интер» намерен продать Икарди летом и готов снизить цену до € 80 млн.

Несколько дней назад руководство «Интера» лишило Икарди капитанской повязки. После этого форвард отказался лететь в Австрию на первый матч 1/16 финала Лиги Европы с «Рапидом» (1:0).

Источник: Икарди лишили капитанской повязки за молчание после слов жены
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