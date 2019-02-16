Салихамиджич: «Баварии» нельзя пропускать так много, как в игре с «Аугсбургом»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал результат матча 22-го тура немецкой Бундеслиги с «Аугсбургом» (3:2).



«Не лучшая игра в исполнении „Баварии“. Нельзя пропускать так много голов. Необходимо это прекратить. Во многих моментах игрокам „Баварии“ не хватало концентрации. Безусловно, все держат в уме матч с „Ливерпулем“. Все были осторожны, потому что не хотели получить травму перед важной игрой. Но в предстоящих матчах команда должна действовать в обороне более слаженно», — приводит слова Салихамиджича Bild.



Первый матч «Ливерпуль» — «Бавария» в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 19 февраля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Ответная встреча команд состоится 13 марта на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.