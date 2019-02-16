Чалов и Влашич — в стартовом составе ЦСКА на матч с «Ньюкасл Юнайтед»

ЦСКА огласил стартовый состав на товарищеский матч с «Ньюкасл Юнайтед». Встреча команд состоится сегодня, 16 февраля, на стадионе «Пинатар Арена» в испанском городе Кампоамор. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.



ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Набабкин, Щенников, Бистрович, Ахметов, Влашич, Дзагоев, Чалов, А. Эрнандес.



Запасные: Помазун, Чернов, Бийол, Тикнизян, Ефремов, Сигурдссон, Нисимура, Магнуссон, Обляков.



ЦСКА, набрав 30 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В первом матче в Премьер-Лиге после зимнего перерыва в 18-м туре «армейцы» на выезде сыграют с тульским «Арсеналом». Встреча состоится в Туле на стадионе «Арсенал» 2 марта и начнётся в 14:00 мск.