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Чалов и Влашич — в стартовом составе ЦСКА на матч с «Ньюкасл Юнайтед»

Чалов и Влашич — в стартовом составе ЦСКА на матч с «Ньюкасл Юнайтед»
Футбол / РПЛ

ЦСКА огласил стартовый состав на товарищеский матч с «Ньюкасл Юнайтед». Встреча команд состоится сегодня, 16 февраля, на стадионе «Пинатар Арена» в испанском городе Кампоамор. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Набабкин, Щенников, Бистрович, Ахметов, Влашич, Дзагоев, Чалов, А. Эрнандес.

Запасные: Помазун, Чернов, Бийол, Тикнизян, Ефремов, Сигурдссон, Нисимура, Магнуссон, Обляков.

ЦСКА, набрав 30 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В первом матче в Премьер-Лиге после зимнего перерыва в 18-м туре «армейцы» на выезде сыграют с тульским «Арсеналом». Встреча состоится в Туле на стадионе «Арсенал» 2 марта и начнётся в 14:00 мск.

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