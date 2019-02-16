Лобановский и Луческу попали в рейтинг лучших тренеров, никогда не бравших ЛЧ

Издание FourFourTwo представило рейтинг лучших тренеров, которые никогда не выигрывали Лигу чемпионов.

На первом месте — наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, под руководством которого «матрасники» дважды доходили до финала главного европейского турнира, но оба раза уступили «Реалу». На втором — экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер, он один раз выводил «канониров» в финал Лиги чемпионов, где проиграл «Барселоне». В тройку лучших вошёл бывший главный тренер киевского «Динамо» Валерий Лобановский, выводивший украинский клуб в полуфинал еврокубка.

Также в рейтинге присутствует экс-наставник «Зенита» Мирча Луческу.

Топ-12 рейтинга FourFourTwo выглядит так:

1. Диего Симеоне («Атлетико»)

2. Арсен Венгер («Монако», «Арсенал»)

3. Валерий Лобановский («Динамо» Киев)

4. Юрген Клопп («Боруссия» Д, «Ливерпуль»)

5. Бобби Робсон («Ньюкасл», «Порту»)

6. Массимилиано Аллегри («Милан», «Ювентус»)

7. Мирча Луческу («Галатасарай», «Шахтер», «Интер», «Бешикташ», «Рапид»)

8. Кенни Далглиш («Ньюкасл»)

9. Отто Рехагель («Вердер», «Кайзерслаутерн»)

10. Дидье Дешам («Монако», «Марсель»)

11. Унаи Эмери («Спартак», «Валенсия», «Севилья», «ПСЖ»)

12. Антонио Конте («Ювентус», «Челси»).