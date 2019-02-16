Фергюсон возглавит ветеранов «МЮ» в игре, посвящённой 20-летию завоевания требла

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон станет наставником ветеранской команды манкунианцев в матче с легендами «Баварии» в благотворительном матче. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Матч посвящён 20-летию завоевания требла английским клубом. В сезоне-1998/99 «МЮ» стал чемпионом Англии, завоевал Кубок Англии, а также выиграл Лигу чемпионов, обыграл в финале «Баварию» со счётом 2:1.

Матч состоится 26 мая 2019 года в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Организатором матча является благотворительный фонд «Манчестер Юнайтед».



«Я с нетерпением жду этого особенного дня на «Олд Траффорд». Будет здорово увидеть знакомые лица. Это прекрасная возможность поддержать работу Фонда «Манчестер Юнайтед», — сказал Фергюсон.