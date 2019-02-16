Защитник «Ахмата» Вилькер пропустит матчи с «Рубином» и «Уралом»

Защитник грозненского «Ахмата» Анхель Вилькер не сможет принять участие в первых двух матчах весенней части розыгрыша Российской Премьер-Лиги, сообщается на официальном сайте грозненской команды.



Вилькер прошёл углублённое медицинское обследование, в ходе которого у игрока был выявлен перелом плюсневой кости правой стопы. Венесуэльский футболист получил повреждение на разминке перед одной из контрольных игр. Анхель будет поддерживать форму в тренажёрном зале. Ожидается, что Вилькер вернётся в общую группу «Ахмата» 10 марта.



Грозненский «Ахмат» проведёт первый матч в чемпионате России после паузы 2 марта. Соперником грозненцев станет казанский «Рубин». 11 марта «Ахмат» примет на своём поле «Урал».

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