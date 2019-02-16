Вальверде: Ракитич — важный игрок для «Барселоны»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением о полузащитнике команды Иване Ракитиче.



Срок действия контракта 30-летнего хорватского футболиста с «Барселоной» истекает летом 2021 года. Ранее в СМИ появилась информация, что Ракитич попросил руководство «Барселоны» о продлении контракта с повышением оклада, однако клуб просьбу игрока не удовлетворил. Также сообщалось, что летом Ракитич отклонил выгодное предложение «Пари Сен-Жермен».



«Клуб предпримет шаги, которые сочтёт нужными, чтобы команда имела в составе лучших игроков в мире. Ракитич является важным игроком для „Барселоны“. Посмотрим, но клуб, конечно, предпримет необходимые шаги», — приводит слова Вальверде Sport.es.

«Барселона» отказалась продлевать контракт с Ракитичем на улучшенных условиях