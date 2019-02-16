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«Арсенал» интересуется хавбеком «Байера» Хавецом в качестве замены Озилу

«Арсенал» интересуется хавбеком «Байера» Хавецом в качестве замены Озилу
Футбол / Англия

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику леверкузенского «Байера» Каю Хавецу. Об этом сообщает Calciomercato.

По данным источника, английский клуб рассматривает вариант приобретения немецкого футболиста. В составе «канониров» Хавец может заменить тридцатилетнего полузащитника Месута Озила, игрой которого недоволен главный тренер команды Унаи Эмери.

19-летний Хавец является воспитанником «Байера». В нынешнем сезоне он принял участие в 21 матче немецкого национального чемпионата, стал автором восьми забитых мячей, а также отдал две голевые передачи. Также на его счету три гола и три результативные передачи в пяти матчах Лиги Европы. Контракт Хавеца с «Байером» действует до лета 2022 года.

Озил отказался перейти в «ПСЖ» в январе на правах аренды
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