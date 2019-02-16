«Райо Вальекано» — «Атлетико»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 18:15

Сегодня, 16 февраля, на стадионе «Кампо де Вальекас» в матче 24-го тура чемпионата Испании встретятся «Райо Вальекано» и «Атлетико». Стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано. В качестве ассистентов главного судьи выступят Теодоро Собрино Маган и Хавьер Мартинес Николас. Резервный рефери — Гильермо Конехеро Санчес.



«Атлетико» набрал 44 очка в 23 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Райо Вальекано» (23) располагается на 18-м месте в таблице чемпионата Испании. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона», набравшая 50 очков в 22 матчах.



Прямая видеотрансляция матча «Райо Вальекано» — «Атлетико» на «Чемпионате».