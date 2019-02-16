«Оренбург» обыграл «Рубин» в товарищеском матче

Во время подготовки ко второй части сезона в товарищеском матче встречались «Оренбург» и казанский «Рубин». Победу со счётом 2:0 одержал «Оренбург». Встреча состоялась в турецком Белеке.

«Оренбург» — «Рубин» (Казань) — 2:0 (0:0)

Голы: Кулишев 49, автогол 58

«Оренбург»: Фролов, Сиваков, Козлов, Чуканов (Шахов, 66), Алвеш, Самошников, Бреев, Кулишев, Бидловский, Маляров, Галаджан (Кипиани, 70).

«Рубин»: Ив. Коновалов, Абдуллин, Степанов, Агапов, Останин, Калинин, Башкиров, Иг. Коновалов, Подберёзкин, Давиташвили, Шекари. На замену выходили Джафаров, Коблов, Сагитов, Мухаметзянов, Голдобин, Базаев.

Удаление: Чуканов, 66

Сегодня команды проведут ещё один товарищеский матч, который начнётся в 17:00 мск.

После 17 туров «Рубин», набрав 25 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (22) занимает 10-е место.