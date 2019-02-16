«Тоттенхэм» следит за Сусо и Кессье

«Тоттенхэм Хотспур» проявляет интерес к игрокам «Милана» ивуарийскому полузащитнику Франку Кессье и испанскому нападающему Сусо. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой Sport Mediaset.

По данным источника, представители английского клуба посетят матч 24-го тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Аталантой», чтобы понаблюдать за игрой Кессье и Сусо.

Сумма отступных в контракте Сусо составляет € 40 млн. Примерно в ту же сумму оценивается и трансфер Кессье.

25-летний Сусо перешёл в «Милан» в 2015 году из «Ливерпуля». Сумма трансфера составила € 1,3 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах Серии А, в которых стал автором пяти забитых мячей, а также отдал восемь голевых передач. На счету 22-летнего Кессье, который перешёл в «Милан» из «Аталанты» за € 32 млн, три гола и одна результативная передача в 21 матче.