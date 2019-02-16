В Аргентине прошла церемония прощания с Салой

Сегодня, 16 февраля, состоялась церемония прощания с нападающим «Кардифф Сити» Эмилиано Салой, сообщает AFP.



Церемония прощания прошла в аргентинском городе Прогресо в здании академии клуба «Сан-Мартин де Прогресо», где Сала начинал футбольную карьеру. Помимо родственников погибшего форварда, на церемонию пришли десятки местных жителей. Некоторые из них принесли цветы, рисунки и письма, которые оставили рядом с гробом.



28-летний Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолёт и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале. Тело пилота Дэвида Ибботсона до сих пор не найдено.

Тело Салы доставлено в Аргентину