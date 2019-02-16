Жиру хочет продлить контракт с «Челси»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру хочет остаться в лондонском клубе, сообщает Metro.



По информации источника, 32-летний французский футболист рассчитывает на продление контракта с «Челси». Напомним, действующее соглашение Жиру с английской командой рассчитано до 30 июня 2019 года. В контракте французского форварда с клубом есть опция продления соглашения ещё на один год.



Ранее сообщалось об интересе к Жиру со стороны «Барселоны» и «Далянь Ифань». Китайский клуб готов предложить французскому футболисту заработную плату в размере € 10 млн в год.



Жиру перешёл в «Челси» в январе прошлого года из «Арсенала». Сумма трансфера составила € 17 млн. В нынешнем сезоне он провёл 19 матчей в чемпионате Англии, стал автором одного забитого мяча, а также отдал четыре результативные передачи.

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