«Реал» может отказаться от трансфера защитника «Бетиса» Фирпо из-за травм

Мадридский «Реал» может отказаться от приобретения защитника «Бетиса» Эктора Фирпо из-за травматичности игрока, сообщает AS.

По данным источника, Фирпо получил травму бедра и выбыл из строя на месяц. Аналогичное повреждение он получил в декабре прошлого года. За последние полтора года футболист травмировался уже четыре раза.

Ранее сообщалось, что «Королевский клуб» готов приобрести Фирпо в летнее трансферное окно, выплатив полную сумму отступных, которая составляет за € 50 млн.

22-летний Фирпо является воспитанником «Бетиса». В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах испанского национального чемпионата, в которых стал автором трёх забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу.