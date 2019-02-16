Спаллетти: в «Интере» Икарди должен проявить уважение к одноклубникам

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал решение лишить капитанской повязки форварда Мауро Икарди. Также Спаллетти признал, что Икарди не сможет принять участие в матче 24-го тура итальянской Серии А с «Сампдорией».

«Решение по Икарди было очень тяжёлым и болезненным. Но задача тренера — быть справедливым и честным. Двери в нашей раздевалке всегда открыты, мы всё говорим друг другу в лицо, поступаем честно. Данное решение не было направленно против Икарди, оно было принято ради «Интера». Мы об этом с ним вчера говорили. Не могу всего объяснить здесь и сейчас, но это справедливое решение.

Действительно ли Икарди травмирован? Как говорила пресс-служба клуба, у него есть проблема. Ему оказывают необходимую помощь, в настоящее время он находится не в тех кондициях, чтобы играть в футбол.

Как Икарди может вернуться в команду? Существуют логичные шаги, которые нужно предпринять. Он должен быть полноценным членом команды и проявить уважение к одноклубникам», — цитирует Спаллетти пресс-служба «Интера».