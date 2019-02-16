«Барселона» — «Вальядолид»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 22:45

Сегодня, 16 февраля, на стадионе «Камп Ноу» состоится матч 24-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Вальядолид». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэрой. В качестве ассистентов главного судьи выступят Диего Барберо Севилья и Сесар Мануэль Новальт Фонт. Резервный рефери — Хосе Антонио Санчес.

«Барселона», набрав 51 очко в 23 матчах, возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры. Каталонцы опережают мадридский «Реал», идущий на втором месте, на шесть очков. «Вальядолид» ведёт борьбу за выживание, с 26 очками команда занимает 15-е место в турнирной таблице. В матче первого круга победу с минимальным счётом одержала «Барселона».