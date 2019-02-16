«Монако» — «Нант»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

Сегодня, 16 февраля, на стадионе «Луи II» состоится матч 25-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Нант». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча.

Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Оливье Тюаль. В качестве ассистентов главного судьи выступят Матьё Ломбар и Александр Вияла. Резервный рефери — Янн Газань.

«Монако», набрав 19 очков в 24 турах, занимает 18-е место. В случае успеха в игре с «Нантом» монегаски покинут зону вылета. «Нант» (27) — на 14-м месте в турнирной таблице Лиги 1. В матче команд в первом круге победу одержал «Монако», выигравший со счётом 3:1 в гостях.