Главный тренер «Лиона»: Н’Домбеле может стать новым Погба

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио заявил, что полузащитник французского клуба Тангай Н’Домбеле может вырасти в игрока мирового уровня.

«Не люблю сравнения, но Н’Домбеле может стать новым Погба. Он силён в физическом плане, обладает превосходной техникой. Первым касанием может оставить не у дел нескольких игроков. А когда начинает идти в дриблинг, его сложно остановить. Н’Домбеле может играть на любой позиции в полузащите.

Он начал забивать, думаю, в будущем Н’Домбеле станет более результативным. Он будет забивать по 8—10 мячей за сезон. Не удивлюсь, если его купит «Ювентус», но лично мне хотелось бы, чтобы он задержался в «Лионе» чуть дольше», — приводит слова Женезио Tuttosport.

22-летний Н’Домбеле считается одним из самых перспективных молодых игроков в мире. СМИ сообщали об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ювентуса». На чемпионате мира 2018 года в России Н’Домбеле в первом матче сборной Франции вышел на замену вместо Погба.