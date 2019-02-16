Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Райо Вальекано» — «Атлетико». 16 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Главный тренер «Лиона»: Н’Домбеле может стать новым Погба

Главный тренер «Лиона»: Н’Домбеле может стать новым Погба
Футбол / Франция

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио заявил, что полузащитник французского клуба Тангай Н’Домбеле может вырасти в игрока мирового уровня.

«Не люблю сравнения, но Н’Домбеле может стать новым Погба. Он силён в физическом плане, обладает превосходной техникой. Первым касанием может оставить не у дел нескольких игроков. А когда начинает идти в дриблинг, его сложно остановить. Н’Домбеле может играть на любой позиции в полузащите.
Он начал забивать, думаю, в будущем Н’Домбеле станет более результативным. Он будет забивать по 8—10 мячей за сезон. Не удивлюсь, если его купит «Ювентус», но лично мне хотелось бы, чтобы он задержался в «Лионе» чуть дольше», — приводит слова Женезио Tuttosport.

22-летний Н’Домбеле считается одним из самых перспективных молодых игроков в мире. СМИ сообщали об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ювентуса». На чемпионате мира 2018 года в России Н’Домбеле в первом матче сборной Франции вышел на замену вместо Погба.

«Барселона» рассматривает Н’Домбеле из «Лиона» как альтернативу де Йонгу и Рабьо
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент