Хююпя: ван Дейк — совершенный защитник

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Финляндии Сами Хююпя высоко оценил игру защитника мерсисайдцев Вирджила ван Дейка. Голландца Хююпя назвал совершенным защитником.

«В игре Ван Дейка очень сложно найти какие-то слабые стороны. Он является совершенным защитником», — цитирует Хююпя Goal.

Ван Дейк перешёл в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» зимой 2018 года. Мерсисайдцы заплатили за голландского защитника € 78,8 млн, что стало новым рекордом для игроков этого амплуа.

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» после 26 туров занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 65 очков. У лидирующего «Манчестер Сити» также 65 очков, но подопечные Хосепа Гвардиолы провели на один матч больше. «Ливерпуль» в 26 матчах пропустил 15 мячей, что является лучшим показателем в АПЛ.