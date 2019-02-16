«Краснодар» установил рекорд команды по пробегу в матче с «Байером» — 128 км

Футболисты «Краснодара» отметились впечатляющим достижением в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Байером» из Леверкузена. Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 0:0.

Игроки российской команды суммарно пробежали за встречу 128 километров и 223 метра, тем самым установив рекорд клуба.

Ответный матч «Краснодар» и «Байер» проведут в Леверкузене. Игра состоится на стадионе «Бай-Арена» 21 февраля и начнётся в 23:00 мск.

Напомним, «Краснодар» финишировал вторым в группе J Лиги Европы, в которой его соперниками были «Севилья», «Стандард» и «Акхисар Беледиеспор». В 6 встречах «горожане» одержали 4 победы и потерпели 2 поражения.

Календарь матчей Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».