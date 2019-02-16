Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Райо Вальекано» — «Атлетико». 16 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Краснодар» установил рекорд команды по пробегу в матче с «Байером» — 128 км

«Краснодар» установил рекорд команды по пробегу в матче с «Байером» — 128 км
Футбол / Лига Европы

Футболисты «Краснодара» отметились впечатляющим достижением в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Байером» из Леверкузена. Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 0:0.

Игроки российской команды суммарно пробежали за встречу 128 километров и 223 метра, тем самым установив рекорд клуба.

Ответный матч «Краснодар» и «Байер» проведут в Леверкузене. Игра состоится на стадионе «Бай-Арена» 21 февраля и начнётся в 23:00 мск.

Напомним, «Краснодар» финишировал вторым в группе J Лиги Европы, в которой его соперниками были «Севилья», «Стандард» и «Акхисар Беледиеспор». В 6 встречах «горожане» одержали 4 победы и потерпели 2 поражения.

Календарь матчей Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».

«Как не забил в упор? Поскользнулся». Что говорили в Краснодаре
В «Краснодаре» уповают на медиков и выздоровление Ари, Олссон грешит на газон, а в «Байере» начинают беспокоиться за исход противостояния.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент