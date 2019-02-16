Источник: принц Саудовской Аравии может купить «МЮ» за £ 3,8 млрд

Принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман заинтересован в приобретении «Манчестер Юнайтед». За английский футбольный клуб член королевской семьи может заплатить £ 3,8 (€ 4,3) млрд, утверждает The Sun.

По данным источника, бин Салман хочет приобрести «МЮ» до начала нового сезона. Если сделка состоится, нынешние владельцы команды, американские бизнесмены Глейзеры, получат £ 2,2 (€ 2,51) млрд в качестве чистой прибыли от продажи актива.

Ранее британские СМИ сообщали, что Глейзеры не хотят продавать «Манчестер Юнайтед». Тем не менее источник не исключает, что нынешние владельцы могут соблазниться предложением саудовского принца.

«Манчестер Юнайтед» после 26 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. От лидирующих «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» подопечные Уле-Гуннара Сульшера отстают на 14 очков.