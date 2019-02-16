«Вольфсбург» разгромил «Майнц» в Бундеслиге

«Вольфсбург» одержал победу в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги с «Майнцем». Встреча, проходившая на стадионе «Фольксваген-Арена», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

«Вольфсбург» вышел вперёд уже на 4-й минуте, когда Максимилиан Арнольд распечатал ворота Флориана Мюллера. Ещё два мяча хозяева провели во втором тайме. На 69-й минуте Ваутер Вегорст реализовал 11-метровый удар, а на 76-й минуте отличился Робин Кнохе.

После этой победы «Вольфсбург» набрал 35 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Майнц» потерпел третье поражение подряд, с 27 очками команда занимает 11-е место в турнирной таблице.

В следующем туре «Вольфсбург» сыграет в гостях с «Боруссией» Мёнхенгладбах, а «Майнц» будет принимать «Шальке».