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«Вольфсбург» разгромил «Майнц» в Бундеслиге

«Вольфсбург» разгромил «Майнц» в Бундеслиге
Футбол / Германия

«Вольфсбург» одержал победу в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги с «Майнцем». Встреча, проходившая на стадионе «Фольксваген-Арена», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

«Вольфсбург» вышел вперёд уже на 4-й минуте, когда Максимилиан Арнольд распечатал ворота Флориана Мюллера. Ещё два мяча хозяева провели во втором тайме. На 69-й минуте Ваутер Вегорст реализовал 11-метровый удар, а на 76-й минуте отличился Робин Кнохе.

После этой победы «Вольфсбург» набрал 35 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Майнц» потерпел третье поражение подряд, с 27 очками команда занимает 11-е место в турнирной таблице.

В следующем туре «Вольфсбург» сыграет в гостях с «Боруссией» Мёнхенгладбах, а «Майнц» будет принимать «Шальке».

Германия - Бундеслига. 22-й тур
16 февраля 2019, суббота. 17:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
3 : 0
Майнц
Майнц
1:0 – Арнольд – 4, 2:0 – Вегорст – 69 (пен), 3:0 – Кнохе – 76
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