«Шальке» сыграл вничью с «Фрайбургом», «РБ Лейпциг» оказался сильнее «Штутгарта»

В матче 22-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке-04» принимал «Фрайбург». Встреча прошла в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена» и завершилась со счётом 0:0.

С 42-й минуты «Шальке-04» играл в меньшинстве из-за удаления полузащитника Суата Сердара. В компенсированное время с поля был удалён защитник «Фрайбурга» Кристиан Гюнтер.

В другом матче 22-го тура чемпионата Германии «Штутгарт» принимал «РБ Лейпциг». Встреча состоялась в Штутгарте на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «РБ Лейпциг» Юссуф Поульсен, отличившийся на 6-й минуте. До перерыва полузащитник «Штутгарта» Стивен Цубер сравнял счёт, реализовав пенальти. В середине второго тайма гости снова вышли вперёд — мяч забил хавбек Марсель Забитцер. На 74-й минуте Поульсен оформил дубль.