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«Шальке» сыграл вничью с «Фрайбургом», «РБ Лейпциг» оказался сильнее «Штутгарта»

«Шальке» сыграл вничью с «Фрайбургом», «РБ Лейпциг» оказался сильнее «Штутгарта»
Футбол / Германия

В матче 22-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке-04» принимал «Фрайбург». Встреча прошла в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена» и завершилась со счётом 0:0.

С 42-й минуты «Шальке-04» играл в меньшинстве из-за удаления полузащитника Суата Сердара. В компенсированное время с поля был удалён защитник «Фрайбурга» Кристиан Гюнтер.

В другом матче 22-го тура чемпионата Германии «Штутгарт» принимал «РБ Лейпциг». Встреча состоялась в Штутгарте на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «РБ Лейпциг» Юссуф Поульсен, отличившийся на 6-й минуте. До перерыва полузащитник «Штутгарта» Стивен Цубер сравнял счёт, реализовав пенальти. В середине второго тайма гости снова вышли вперёд — мяч забил хавбек Марсель Забитцер. На 74-й минуте Поульсен оформил дубль.

Германия - Бундеслига. 22-й тур
16 февраля 2019, суббота. 17:30 МСК
Шальке-04
Гельзенкирхен
0 : 0
Фрайбург
Фрайбург
Удаления: Сердар, 42 – Гюнтер, 90+2
Германия - Бундеслига. 22-й тур
16 февраля 2019, суббота. 17:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
1 : 3
РБ Лейпциг
Лейпциг
0:1 – Поульсен – 6, 1:1 – Цубер – 16 (пен), 1:2 – Забитцер – 68, 1:3 – Поульсен – 74
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