Гейе: оказывать давление на «Эвертон» — не мой метод, я остаюсь профессионалом

Сенегальский полузащитник «Эвертона» Идрисса Гейе прокомментировал несостоявшийся переход в «ПСЖ». Гейе заявил, что не планирует бойкотировать тренировки и оказывать какое-либо давление на английский клуб.

«Давление на клуб — не то, чему меня учили. Я очень уважаю «Эвертон», футболку этого клуба. «Эвертон» помог мне вырасти и проявить свои сильные стороны. Даже когда я не знал, что ждёт меня дальше, я оставался профессионалом. Я принимал участие в матчах, не устраивал забастовок.

Хоть я и немного разочарован тем, как всё сложилось, я буду продолжать полностью выкладываться в матчах за «Эвертон».

Отпустит ли меня клуб летом? Ни о чём таком мы не говорили. Но я надеюсь, что «ПСЖ» или какой-то другой большой европейский клуб заинтересуется мною, а «Эвертон» позволит сделать следующий шаг в карьере», — цитирует Гейе L’Equipe.