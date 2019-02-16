Созин: нет никакой политики в переходе Павлова в одесский «Черноморец»

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал переход российского нападающего Василия Павлова в одесский «Черноморец», призвав не смешивать футбол и политику.

«Павлов выступал в Латвии, сейчас продолжит карьеру на Украине. Особой известности в России он не снискал. Предполагаю, что, если бы не переход именно в украинский клуб и попытка сделать из этого какую-то сенсацию, Павлов еще нескоро попал бы в заголовки спортивной прессы. Но никто на такие глупости не реагирует и предателем футболиста не называет. Можно лишь пожелать Павлову заиграть в новом клубе, получить предложение из РПЛ.

Я не вижу никакого политического подтекста в этом переходе. Даже если условный Головин перешёл бы в условное киевское «Динамо», разумные люди отнеслись бы к этому вполне нормально. Поэтому не нужно раздувать политические скандалы на пустом месте», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.