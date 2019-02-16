Гол Гризманна и выход Диего Косты: обзор матча «Райо Вальекано» — «Атлетико»

«Атлетико» с минимальным счётом обыграл «Райо Вальекано» в матче 24-го тура испанской Примеры. Встреча, проходившая на стадионе «Кампо де Вальекас», получилась очень тяжёлой для гостей.

Вплоть до 74-й минуты счёт был равным. Более того, хозяева атаковали даже опаснее соперника. В нескольких эпизодах «Атлетико» спас Ян Облак, уверенно действовавший в воротах. «Атлетико» победный мяч забил после рикошета. Альваро Мората поборолся за мяч в штрафной и откинул его под удар Антуану Гризманну. Мяч, угодив в одного из защитников «Райо», вкатился в ворота.

Во втором тайме «Атлетико» перешёл на игру в трёх форвардов. На 60-й минуте на поле вышел Диего Коста, пропустивший несколько месяцев из-за травмы ноги.

В концовке «Райо Вальекано» мог отыграться, но вновь гостей выручил Ян Облак. Лучшие моменты в составе хозяев упустил форвард Рауль де Томас.

«Атлетико» набрал 47 очков и вышел на второе место в турнирной таблице испанской Примеры. Мадридцы отстают от лидирующей «Барселоны» на четыре очка. Каталонцы в матче 24-го тура сыграют с «Вальядолидом». «Райо Вальекано» с 23 очками остался на 18-й строчке в турнирной таблице.