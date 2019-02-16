«Барселона» — «Вальядолид»: стали известны составы команд

Тренерские штабы каталонской «Барселоны» и «Вальядолида» определились с составами на матч 24-го тура испанской Примеры.

«Барселона»: тер Штеген, Альба, Пике, Вермален, Месси, Роберто, Бускетс, Аленья, Видаль, Боатенг, Дембеле.

Запасные: Пенья, Семеду, Лангле, Л. Суарес, Ракитич, Коутиньо, Малком.

«Вальядолид»: Масип, Антоньито, Начо, Калеро, Кико, Верде, Унал, Гвардиола, Фернандес, Тухами, Мичел.

Запасные: Йоэль, Мойяно, Кеко, Чоп, Пласа, Борха, Т. Суарес.

Матч «Барселона» — «Вальядолид» состоится сегодня, 16 февраля, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Барселона», набрав 51 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Вальядолид» (26) занимает 15-е место.

Прямая видеотрансляция матча «Барселона» — «Вальядолид»