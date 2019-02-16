Мерсон: Алексис Санчес потерял уверенность в себе, пропала страсть

Бывший полузащитник «Арсенала» и телеэксперт Пол Мерсон прокомментировал спад в карьере форварда «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса.

«Надеюсь, что мы увидим прежнего Алексиса. Но пока я не вижу в нём уверенности в собственных силах, в его глазах нет голода до побед.

Раньше, когда речь заходила о Санчеса, говорили о его работоспособности. Он буквально грыз землю ради команды. Будучи игроком очень высокого уровня, талантливым футболистом, он работал не меньше, чем другие. Но сейчас всё иначе. Очень грустно, ведь он был так хорош», — цитирует Мерсона Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» после 26 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. От лидирующих «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» подопечные Уле-Гуннара Сульшера отстают на 14 баллов.