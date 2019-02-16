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Гол 40-летнего Писарро на 96-й минуте спас «Вердер» от поражения от «Герты»

Гол 40-летнего Писарро на 96-й минуте спас «Вердер» от поражения от «Герты»
Футбол / Германия

«Герта» сыграла вничью с «Вердером» в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, проходившая в Берлине на «Олимпиаштадион», завершилась со счётом 1:1.

Хозяева открыли счёт на 25-й минуте. Гол забил Дейви Зельке, результативная передача — на счету бывшего хавбека «Челси» Саломона Калу.

Бременский клуб сумел отыграться в компенсированное время. На шестой добавленной минуте «Вердер» спас от поражения точный удар 40-летнего перуанского форварда Клаудио Писарро.

«Вердер» не проигрывает уже в пяти последних матчах. За это время бременцы одержали две победы и трижды сыграли вничью. «Вердер» с 31 набранным очком занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Герта» после этой ничьей набрала 32 очка и осталась на девятом месте в турнирной таблице.

В следующем туре «Герта» сыграет в гостях с «Баварией», а «Вердер» будет принимать «Штутгарт».

Германия - Бундеслига. 22-й тур
16 февраля 2019, суббота. 20:30 МСК
Герта
Берлин
1 : 1
Вердер
Бремен
1:0 – Зельке – 25, 1:1 – Писарро – 90+6
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