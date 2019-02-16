«Реал Сосьедад» с крупным счётом обыграл «Леганес» в Примере

В матче 24-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» принимал «Леганес». Встреча прошла в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник Микель Оярсабаль, отличившийся в начале второго тайма. На 59-й минуте Оярсабаль оформил дубль. Третий гол забил нападающий Виллиан Жозе в середине второго тайма.

Беспроигрышная серия «Реала Сосьедад» в чемпионате Испании достигла семи матчей. Ранее команда из Сан-Себастьяна одержала три победы и три раза сыграла вничью. Для «Леганеса» это поражение стало первым в последних четырёх встречах.

«Реал Сосьедад», набрав 34 очка, занимает 7-е место в турнирной таблице Примеры, «Леганес» (29) — 12-е.