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«Реал Сосьедад» с крупным счётом обыграл «Леганес» в Примере

«Реал Сосьедад» с крупным счётом обыграл «Леганес» в Примере
Футбол / Испания

В матче 24-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» принимал «Леганес». Встреча прошла в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник Микель Оярсабаль, отличившийся в начале второго тайма. На 59-й минуте Оярсабаль оформил дубль. Третий гол забил нападающий Виллиан Жозе в середине второго тайма.

Беспроигрышная серия «Реала Сосьедад» в чемпионате Испании достигла семи матчей. Ранее команда из Сан-Себастьяна одержала три победы и три раза сыграла вничью. Для «Леганеса» это поражение стало первым в последних четырёх встречах.

«Реал Сосьедад», набрав 34 очка, занимает 7-е место в турнирной таблице Примеры, «Леганес» (29) — 12-е.

Испания - Примера. 24-й тур
16 февраля 2019, суббота. 20:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
3 : 0
Леганес
Леганес
1:0 – Оярсабаль – 50, 2:0 – Оярсабаль – 59, 3:0 – Жозе – 75
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