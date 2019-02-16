Гвардиола: большая ошибка — верить, что твоя команда лучше другой

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в выездном матче 1/8 финала Кубка Англии с командой из четвёртого по силе дивизиона страны «Ньюпорт Каунти» (4:1).

«Это была действительно тяжёлая игра. Мы открыли счёт и поверили, что дело сделано, но затем забил соперник. Фил Фоден стал автором фантастического гола. Игроки «Ньюпорт Каунти» показали нам, насколько они невероятны, за это они заслуживают большой комплимент.

В первые 20 минут мы с трудом справлялись с забросами и длинными мячами. В этом соперник намного лучше нас. В последние 20 минут мы взяли игру в свои руки, а голы помогли нам одержать победу.

Хозяева были удивительны. Победив здесь, я понял английский футбол лучше, чем когда-либо. В таких ситуациях очень легко вылететь из Кубка. Они использовали то, в чём нас превосходят. Вот почему я так рад тому, как мы играли сегодня на этом стадионе.

«Манчестер Сити» участвует в четырёх турнирах — каждая игра не похожа на другую. Сначала играешь с командой из четвёртого дивизиона, а затем тебе предстоит встреча в Лиге чемпионов. Нужно адаптироваться и менять мышление.

Большая ошибка — верить, что твоя команда лучше другой. Например, «Манчестер Юнайтед» хвалят больше, чем «ПСЖ», но вы видели, что произошло. Нужно сохранять спокойствие и хорошо готовиться», — сказал Гвардиола в эфире телеканала BT Sport.