Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Аталанта» — «Милан». 16 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Монако» увеличил серию без поражений в Лиге 1 до трёх матчей, обыграв «Нант»

«Монако» увеличил серию без поражений в Лиге 1 до трёх матчей, обыграв «Нант»
Футбол / Франция

В матче 25-го тура французской Лиги 1 «Монако» принимал «Нант». Встреча прошла в Фонвьее на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий Желсон Мартинш, отличившийся на 13-й минуте. Результативную передачу в актив записал полузащитник Маркуш Лопеш.

Беспроигрышная серия «Монако» в чемпионате Франции достигла трёх матчей. Ранее монегаски одержали одну победу и один раз сыграли вничью. Команда Леонарду Жардима, набрав 22 очка, занимает 16-е место в турнирной таблице Лиги 1.

В другом матче 25-го тура «Анже» принимал «Ниццу». Встреча состоялась в Анже на стадионе «Раймон Копа — Жан-Буин» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Авторами голов стали полузащитник Анжело Фюльжини, а также нападающие Кристиан Лопес и Стефан Баокен, реализовавший пенальти.

Франция - Лига 1. 25-й тур
16 февраля 2019, суббота. 22:00 МСК
Монако
Монако
1 : 0
Нант
Нант
1:0 – Мартинш – 13
Франция - Лига 1. 25-й тур
16 февраля 2019, суббота. 22:00 МСК
Анже
Анже
3 : 0
Ницца
Ницца
1:0 – Баокен – 44 (пен), 2:0 – Фюльжини – 47, 3:0 – Лопес – 90+2
У Головина уволили начальника. Одним русским в «Монако» стало меньше
Дмитрий Рыболовлев указал на дверь вице-президенту клуба Вадиму Васильеву.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент