«Монако» увеличил серию без поражений в Лиге 1 до трёх матчей, обыграв «Нант»

В матче 25-го тура французской Лиги 1 «Монако» принимал «Нант». Встреча прошла в Фонвьее на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий Желсон Мартинш, отличившийся на 13-й минуте. Результативную передачу в актив записал полузащитник Маркуш Лопеш.

Беспроигрышная серия «Монако» в чемпионате Франции достигла трёх матчей. Ранее монегаски одержали одну победу и один раз сыграли вничью. Команда Леонарду Жардима, набрав 22 очка, занимает 16-е место в турнирной таблице Лиги 1.

В другом матче 25-го тура «Анже» принимал «Ниццу». Встреча состоялась в Анже на стадионе «Раймон Копа — Жан-Буин» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Авторами голов стали полузащитник Анжело Фюльжини, а также нападающие Кристиан Лопес и Стефан Баокен, реализовавший пенальти.