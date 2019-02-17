Фоден — о матче с «Ньюпортом»: сыграл на худшем поле в своей карьере

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден прокомментировал результат матча 1/8 финала Кубка Англии с клубом «Ньюпорт Каунти». Подопечные Хосепа Гвардиолы разгромили соперника со счётом 4:1, а Фоден оформил дубль.

«Мы проявили профессионализм, продолжали хорошо перемещать мяч по полю, что и привело к конечному результату.

Хорошо, что забили сразу после того, как соперник сократил отставание в счёте.

Поле? Если честно, это худшее поле из тех, на которых я когда-либо играл в своей жизни», — приводит слова Фодена BT Sport.

«Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, «Ньюпорт Каунти» покинул турнир. Ранее в следующий раунд пробились «Уотфорд», «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Миллуолл».

Остальные встречи 1/8 финала Кубка Англии будут сыграны 17 и 18 февраля.