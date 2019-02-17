Возращение Жиго в общую группу ожидается в марте — апреле, Ещенко — в мае

Руководитель медицинского департамента московского «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о восстановлении защитников Самуэля Жиго и Андрея Ещенко после операций на крестообразных связках. Специалист также рассказал о работе вратаря Артёма Реброва.

«Жиго сейчас в основном занимается с тренером по физподготовке, чтобы набирать форму. Ему важно придать тонус мышцам для выполнения специфических игровых упражнений. Ещенко перенёс операцию значительно позже Жиго, но его восстановление идёт очень хорошими темпами.

Если говорить о конкретных сроках, то Жиго мы ждём в общей группе в конце марта — начале апреля. А Андрея — в мае. С учётом темпов восстановления не исключаю, что увидим его на поле до конца нынешнего сезона.

Артём Ребров проходит ряд физиотерапевтических процедур. А 26 февраля отправится в Рим, где перенёс операцию. Артёму снимут повязку, и он начнёт разрабатывать плечо. Вместе с ним полетит Ещенко. Андрей пройдёт плановый осмотр, после которого мы поймём, насколько можно увеличивать нагрузки», — приводит слова Вартапетова пресс-служба красно-белых.