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Гол Месси принёс победу «Барселоне» в матче с «Вальядолидом»

Гол Месси принёс победу «Барселоне» в матче с «Вальядолидом»
Футбол / Испания

В матче 24-го тура испанской Примеры каталонская «Барселона» принимала «Вальядолид». Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий Лионель Месси, реализовавший пенальти на 43-й минуте.

«Барселона» одержала первую победу в последних трёх матчах в чемпионате Испании. Ранее команда Эрнесто Вальверде сыграла вничью с «Атлетиком» из Бильбао (0:0) и «Валенсией» (2:2).

«Барселона», набрав 54 очка, возглавляет турнирную таблицу Примеры, «Вальядолид» (26) занимает 15-е место.

В 25-м туре испанского первенства «Барселона» на выезде 23 февраля сыграет с «Севильей», а «Вальядолид» на следующий день дома встретится с «Бетисом».

Испания - Примера. 24-й тур
16 февраля 2019, суббота. 22:45 МСК
Барселона
Барселона
1 : 0
Вальядолид
Вальядолид
1:0 – Месси – 43 (пен)
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