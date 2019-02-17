Селихов и Мельгарехо начнут тренироваться без ограничений в ближайшие дни

Руководитель медицинского департамента московского «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о восстановлении после травм вратаря команды Александра Селихова и полузащитника Лоренсо Мельгарехо.

«Селихов чувствует себя нормально, боль в спине практически полностью ушла. Вчера у него была втягивающая тренировка, а через день-два Саша вернётся в общую группу. То же самое касается Мельгарехо, который начнёт работать без ограничений в ближайшие дни», — приводит слова Вартапетова пресс-служба красно-белых.

«Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 17 матчах московская команда одержала 8 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

3 марта «Спартак» проведёт домашнюю встречу 18-го тура чемпионата России с «Краснодаром».