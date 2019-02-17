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Очередной гол Месси — в видеообзоре матча «Барселона» — «Вальядолид»

Очередной гол Месси — в видеообзоре матча «Барселона» — «Вальядолид»
Футбол / Испания

В матче 24-го тура испанской Примеры каталонская «Барселона» принимала «Вальядолид». Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий Лионель Месси, реализовавший пенальти на 43-й минуте.

Видеообзор также доступен на «Чемпионате».

«Барселона» одержала первую победу в последних трёх матчах в чемпионате Испании. Ранее команда Эрнесто Вальверде сыграла вничью с «Атлетиком» из Бильбао (0:0) и «Валенсией» (2:2).

«Барселона», набрав 54 очка, возглавляет турнирную таблицу Примеры, «Вальядолид» (26) занимает 15-е место.

В 25-м туре испанского первенства «Барселона» на выезде 23 февраля сыграет с «Севильей», а «Вальядолид» на следующий день дома встретится с «Бетисом».

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