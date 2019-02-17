Два красивых гола Пёнтека — в видеообзоре матча «Аталанта» — «Милан»

«Милан» в матче 24-го тура итальянской Серии А с «Аталантой» одержал волевую победу. Встреча, проходившая в Бергамо, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

«Аталанта» открыла счёт на 33-й минуте, отличился Ремо Фройлер. Ещё до перерыва гости сумели отыграться, Кшиштоф Пёнтек забил в компенсированное время. Миланцев на 55-й минуте вперёд вывел Хакан Чалханоглу. А ещё через шесть минут Пёнтек оформил дубль. После перехода в «Милан» Пёнтек в пяти матчах чемпионата Италии забил уже четыре мяча.

«Милан» после этой победы продлил серию без поражений в Серии А до шести матчей. Миланцы набрали 42 очка и упрочили позиции на четвёртом месте в турнирной таблице Серии А. «Аталанта» с 38 очками осталась на пятой строчке.

Видеообзор матча также доступен на «Чемпионате».