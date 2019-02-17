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Жардим: «Монако» играл, как настоящая команда, в матче с «Нантом»

Жардим: «Монако» играл, как настоящая команда, в матче с «Нантом»
Футбол / Франция

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим подвёл итоги матча 25-го тура французской Лиги 1 с «Нантом» (1:0).

«У команды наблюдается прогресс. Мы набрали 7 очков в 3 играх. В действиях игроков чувствуется сплочённость. В матче с „Нантом“ мы играли, как настоящая команда. Мои футболисты пытались навязать атакующую игру. „Нант“ оставался сконцентрированным на протяжении всей встречи. Нам нужно было быть внимательными, потому что в составе соперника есть качественные футболисты. Мы упустили один реальный шанс за 90 минут. Это также демонстрирует, что нам удалось контролировать действия соперника. Игроки были действительно вовлечены в игровой процесс.

Сейчас думаем о том, чтобы набрать как можно больше очков. Если продолжим выступать на таком уровне, сможем улучшить свои позиции. Это хорошо, но это ещё не конец. У нас осталось 13 матчей, в которых можно набрать приличное количество очков. Все предстоящие игры станут настоящими битвами», — приводит слова Жардима официальный сайт «Монако».

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