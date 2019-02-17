Гаттузо: сейчас «Милан» получает удовольствие от футбола

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу в выездном матче 24-го тура итальянской Серии А с «Аталантой» (3:1).

«Секрет заключается в работе наших форвардов и действиях вингеров, которые впитывали в себя давление фланговых игроков соперника.

Сейчас «Милан» получает удовольствие от футбола, игроки полны энтузиазма, они рады вместе тренироваться и выходить на поле. Мы не должны потерять это. Нам хватает качества, но важнее, что каждый работает ради команды и вносит вклад.

Кшиштоф Пёнтек и Лукас Пакета должны быть довольны тем, что сейчас делают. Но в их успехе есть заслуга одноклубников. Думаю, они тоже это понимают. Сейчас вся команда выступает хорошо, нам нужно сохранить этот настрой.

Конечно, нам повезло забить за 20 секунд до перерыва. Если бы этого не произошло, во втором тайме команде пришлось бы намного сложнее», — сказал Гаттузо в эфире телеканала Sky Sport Italia.