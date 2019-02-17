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Облак: приоритет — продлить контракт с «Атлетико»

Облак: приоритет — продлить контракт с «Атлетико»
Футбол / Испания

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак рассказал о своём будущем.

«У меня контракт до 2021 года. Не знаю, что будет дальше, я не предсказываю будущее. Я спокоен и сосредоточен на игре. Что случится, то случится. Всё будет в порядке. Уверен, мой агент всё обсуждает с представителями клуба. Но моё соглашение рассчитано ещё на несколько лет, поэтому мы спокойны.

Приоритет — продлить контракт с «Атлетико»? Да, конечно. Я много раз говорил, что всем доволен в этом клубе. Буду рад, если продлю соглашение», — приводит слова Облака Marca.

Ян выступает за клуб из Мадрида с 2014 года. В нынешнем сезоне испанской Примеры словенский вратарь пропустил 17 голов в 24 матчах.

«Атлетико», набрав 47 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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