«Уфа» договорилась с люблянской «Олимпией» о трансфере форварда Вомбергара

«Уфа» достигла договорённости с люблянской «Олимпией» о трансфере аргентинского нападающего Андреса Вомбергара, сообщается на официальном сайте словенского клуба. Контракт 24-летнего футболиста с российским клубом будет рассчитан на 3,5 года.



Вомбергар стал игроком люблянской «Олимпии» в 2017 году. В нынешнем сезоне аргентинский нападающий принял участие в 16 матчах за «Олимпию» в чемпионате Словении и записал на свой счёт 10 забитых мячей.



«Уфа» набрала 16 очков в 17 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Первый матч после перерыва в чемпионате России «Уфа» проведёт с московским «Динамо». Встреча команд состоится 3 марта в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

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