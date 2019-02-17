Роббен: хуже всего для меня — играть на стадионе «Ливерпуля»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» сказал, что стадион мерсисайдцев «Энфилд» является для него худшим с точки зрения игры.

«Если спросите о худшем стадионе, назову арену «Ливерпуля». Всегда есть любимый соперник, а есть такой, против кого не хочется играть.

Когда выступал за «Челси», «Ливерпуль» был серьёзным оппонентом в кубковых турнирах. В одном или двух матчах эта команда могла показать очень качественную игру. Это было её главным преимуществом.

Думаю, сейчас всё изменилось. «Ливерпуль» очень хорошо прогрессирует. Главный тренер проделал отличную работу. В прошлом году они вышли в финала Лиги чемпионов, а сейчас возглавляют таблицу Премьер-лиги», — приводит слова Роббена The Guardian.

«Бавария» проведёт матч с «Ливерпулем» на «Энфилде» 19 февраля. Ответная встреча состоится в Мюнхене 13 марта.