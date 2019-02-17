Хавбек «Химок» Талалай перешёл в «Пюник» Талалаева

Российский полузащитник Денис Талалай перешёл их «Химок» в «Пюник», сообщает пресс-служба ереванского клуба на странице в «Фейсбуке». Сроки действия контракта футболиста с клубом, а также условия сделки пока неизвестны. Напомним, главный тренером армянской команды является российский специалист Андрей Талалаев.



Талалай выступал в составе подмосковных «Химок» с 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 7 матчей за дубль «Химок» в ПФЛ, однако не сумел отметиться результативными действиями.



«Пюник» набрал 27 очков в 17 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Армении. Первый матч после перерыва подопечные Андрея Талалаева проведут с «Алашкертом». Встреча состоится 3 марта и начнётся в 13:00 мск.