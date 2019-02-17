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Хавбек «Химок» Талалай перешёл в «Пюник» Талалаева

Хавбек «Химок» Талалай перешёл в «Пюник» Талалаева
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

Российский полузащитник Денис Талалай перешёл их «Химок» в «Пюник», сообщает пресс-служба ереванского клуба на странице в «Фейсбуке». Сроки действия контракта футболиста с клубом, а также условия сделки пока неизвестны. Напомним, главный тренером армянской команды является российский специалист Андрей Талалаев.

Талалай выступал в составе подмосковных «Химок» с 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 7 матчей за дубль «Химок» в ПФЛ, однако не сумел отметиться результативными действиями.

«Пюник» набрал 27 очков в 17 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Армении. Первый матч после перерыва подопечные Андрея Талалаева проведут с «Алашкертом». Встреча состоится 3 марта и начнётся в 13:00 мск.

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